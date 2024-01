Block zu Sorgerechtsstreit: himmelschreiende Ungerechtigkeit

Hamburg (dpa) –

Der 83 Jahre alte Hamburger Unternehmer Eugen Block hat den Sorgerechtsstreit um zwei seiner Enkel als himmelschreiende Ungerechtigkeit bezeichnet. Der Zustand seiner Tochter Christina (50) sei «stabil», nachdem sie zwei ihrer Kinder auf richterliche Anordnung wieder zurück zu ihrem in Dänemark lebenden Ex-Mann hatte geben müssen. Das sagte Block am Donnerstagabend beim Blankeneser Neujahrsempfang im Hamburger Elysée-Hotel der Deutschen Presse-Agentur. Das alles sei nur traurig. «Diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel», sagte er. Das Elysée-Hotel gehört wie die Restaurantkette Block House zu der von Eugen Block gegründeten Unternehmensgruppe.

Christina Block und ihr Ex-Mann (49) streiten seit Jahren vor Gericht um das Sorgerecht für die beiden jüngeren ihrer vier Kinder. Seit mehr als zwei Jahren leben diese bei ihrem Vater in Dänemark, obwohl ein Gericht in Hamburg das Aufenthaltsbestimmungsrecht vorläufig auf die Mutter übertragen hatte.

In der Silvesternacht hatten nach Angaben der dänischen Polizei Unbekannte den Vater in Süddänemark angegriffen und den 10-jährigen Jungen und das 13-jährige Mädchen in zwei Autos mitgenommen. Sie befanden sich danach bei ihrer Mutter. Nach einem Eilantrag des Vaters hatte das Hanseatische Oberlandesgericht am Freitag vergangener Woche eine einstweilige Anordnung erlassen, nach der die Kinder zu ihrem Vater zurückkehren mussten.