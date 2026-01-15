Block-Prozess: Verhandlungstermin fällt wegen Krankheit aus

Hamburg (dpa) –

Wegen eines Krankheitsfalls ist der 30. Verhandlungstermin im Block-Prozess abgesagt worden. Der Termin am Landgericht Hamburg sei kurzfristig aufgrund der Erkrankung einer am Verfahren beteiligten Person aufgehoben worden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Der seit gut einem halben Jahr laufende Prozess war bislang nur einmal wegen Krankheit abgesagt worden. Das Verfahren soll nun am kommenden Montag fortgesetzt werden.

Für Donnerstag war die Anhörung von drei Zeugen geplant gewesen. Eine enge Mitarbeiterin von Eugen Block sollte aussagen. Der Gründer der Steakhaus-Kette «Block House» ist der Vater von Christina Block, die laut Anklage die Entführung ihrer beiden Kinder vom Wohnort ihres geschiedenen Mannes in Dänemark in Auftrag gegeben haben soll. Auch gegen Eugen Block (85) hatte die Staatsanwaltschaft ermittelt, das Verfahren wurde aber eingestellt.

Außer seiner Sekretärin sollte nach Angaben einer Gerichtssprecherin auch der Mitarbeiter einer Bankfiliale aussagen, bei der die 2023 verstorbene Ehefrau von Eugen Block ihr Konto hatte. Ferner wollte die Strafkammer eine Kriminalbeamtin befragen, die an den ersten Ermittlungen nach der Entführung der Kinder in der Silvesternacht 2023/24 beteiligt war.

Der damals zehnjährige Junge und das 13-jährige Mädchen sollen von einer israelischen Sicherheitsfirma gewaltsam nach Süddeutschland gebracht worden sein. Von dort holte Christina Block sie nach eigenen Angaben nach Hamburg. Am 5. Januar 2024 entschied das Hanseatische Oberlandesgericht, dass die beiden Kinder zu ihrem Vater nach Dänemark zurückkehren müssen.