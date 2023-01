Hamburg (dpa/lno) –

Ein Blitzschlag hat am Dienstagabend nach Angaben der Feuerwehr einen Teil eines Baumes auf mehrere Autos in Hamburg-Winterhude stürzen lassen. Ein Stamm brach in mehreren Metern Höhe ab. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine genaueren Angaben. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Feuerwehr zersägte Stamm und Äste und räumte die Straße wieder frei.