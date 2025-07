Blitz schlägt in Einfamilienhaus in Neuberend ein

Neuberend (dpa/lno) –

In Neuberend ist ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses einschlagen und hat es in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Brandausbruch am späten Mittwochabend beobachtet und sofort die Feuerwehr gerufen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er alarmierte auch die drei Bewohner des Hauses, woraufhin sich alle unversehrt ins Freie retten konnten. Auch ein vor dem Haus geparktes Wohnmobil konnten sie noch in Sicherheit bringen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Das Feuer breitete sich rasch über den gesamten Dachfirst aus. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten das Dach öffnen, um an den Brandherd zu gelangen. Sie waren stundenlang im Einsatz. Das Gebäude wird als unbewohnbar eingeschätzt, der Schaden belaufe sich voraussichtlich auf rund 250.000 Euro, so die Polizei.