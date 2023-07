Blindgänger in Osnabrück erfolgreich gesprengt

Osnabrück (dpa/lni) –

Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntagnachmittag in Osnabrück erfolgreich gesprengt worden. Die 50 Kilogramm schwere Bombe sei in einem schlechten Zustand gefunden worden und habe vor Ort gesprengt werden müssen, teilte die Stadt Osnabrück mit. Der Blindgänger wurde bei der Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg im Stadtteil Gartlage entdeckt.

Fast 10 000 Menschen mussten am Sonntagmorgen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Bis 09.00 Uhr sollte das Gebiet um den Fundort geräumt sein. Nach Angaben der Stadt Osnabrück hielten sich einige Menschen nicht daran und blieben im Evakuierungsgebiet. Insgesamt 27 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Per Hubschrauber sei das Gebiet immer wieder überprüft worden. Zuvor wurde angekündigt, wer sich dort nach Ablauf der Frist aufhalte, müsse mit einem Bußgeld von 300 Euro rechnen. Gegen 14.40 Uhr durften die Anwohner und Anwohnerinnen wieder nach Hausse zurückkehren.