Blinder Mann stürzt mit Rollator ins Hafenbecken

Büsum (dpa/lno) –

Ein Mann ist in Büsum (Kreis Dithmarschen) mit seinem Rollator in ein Hafenbecken gestürzt und von einem Passanten gerettet worden. Der 73-Jährige war am Sonntag am Fischerkai unterwegs, als er mitsamt seines Hilfsmittels über die Kante des Beckens stürzte, wie die Polizeidirektion in Itzehoe mitteilte.

Ein 21-Jähriger habe demnach sofort reagierte und war vollständig bekleidet ins Hafenbecken gesprungen. Er brachte den Gestürzten – der nach eigenen Angaben blind ist – wieder an Land. Eine erste Untersuchung zeigte, dass der Mann nach bisherigen Erkenntnissen offenbar unverletzt blieb. Mit einem Seil mit Klappanker zog ein weiterer Passant den vollständig versunkenen Rollator aus dem Wasserbecken.