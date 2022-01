Blindenverein veranstaltet barrierefreie Impfaktion

Eine Frau wartet vor dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e.V. auf ihren Impftermin. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein hat am Montag eine barrierefreie Corona-Impfaktion in seinen Räumlichkeiten veranstaltet. Zur Geschäftsstelle im Stadtteil Barmbek-Süd führe von der U-Bahnstation Hamburger Straße ein Blinden-Leitstreifen, der Ort sei darum für Sehbehinderte besonders gut zu erreichen, sagte die Sprecherin des Vereins, Melanie Wölwer. Das Louis-Braille-Center sei zudem mit besonders großen Aufzügen ausgestattet, so dass auch Rollstuhlfahrer sich im Gebäude problemlos bewegen könnten. Mitarbeiter der Sozialberatung standen bereit, um beim Ausfüllen der Unterlagen zu helfen. Das Impfangebot sei gut angenommen worden, nicht nur von Sehbehinderten, sagte Wölwer.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-829749/3

Verein