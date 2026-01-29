Blessin begeistert: FC St. Pauli will dritten Japaner holen

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli steht vor der Verpflichtung eines dritten japanischen Spielers in nur sieben Monaten. Nach dem Mittelfeldspieler Joel Chima Fujita im Juni und dem Abwehrspieler Tomoya Ando am Neujahrstag soll jetzt bis zum Ende der Transferfrist am Montag auch noch Mittelstürmer Taichi Hara kommen. Der 1,91 Meter große Angreifer spielt aktuell noch für den Erstliga-Club Kyoto Sanga.

Dieser Fokus auf japanische Spieler ist kein Zufall. «Die zwei, die wir haben, plus unser Zeugwart sind überragende Charaktere», sagte Trainer Alexander Blessin bei seiner Pressekonferenz zum Abstiegskampf-Duell beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). «Ich hatte auch davor schon zwei Japaner und habe immer unglaublich gerne mit Japanern zusammengearbeitet. Weil sie einfach sehr schnell umsetzen, was man verlangt. Und weil sie eine hohe Arbeitsmoral haben. Wer weiß, was noch kommt.»