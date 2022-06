Wallenhorst (dpa/lni) –

Unbekannte haben das Blaulicht eines zivilen Polizeiautos in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück gestohlen. Die Beamten seien zunächst zu einer Schlägerei auf einem Straßenfest gerufen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach dem Einsatz bemerkten die Polizisten, dass das Blaulicht auf dem Dach fehlte. Das Stromkabel wurde durchgetrennt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht zum Samstag beobachtet haben.