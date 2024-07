Blaualgen-Warnung für zwei Seen in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Die Region Hannover warnt vor Blaualgen in zwei Seen. Betroffen sind der Dreiecksteich nahe dem Maschsee im Süden sowie der Große Teich im Osten der Landeshauptstadt, wie die Verwaltung mitteilte. Bei regelmäßigen Kontrollen habe das Gesundheitsamt ein vermehrtes Aufkommen der Bakterien festgestellt.

Die Region Hannover warnte vor Kontakt mit den Bakterien. An den Seen seien Hinweisschilder aufgestellt worden. Blaualgen können giftig sein und unter anderem die Haut reizen oder Atemnot auslösen. Vor allem Kinder und Kleinkinder sind gefährdet. Auch Hunde sollten nicht in den Gewässern baden oder aus ihnen trinken, teilte die Region Hannover mit.

Blaualgen treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf. Eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers sowie Schlierenbildung weisen auf die Bakterien hin. Während der offiziellen Badesaison vom 15. Mai bis zum 15. September überprüfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes regelmäßig die Badeseen.