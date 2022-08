Blaualgen färben Schleswiger Stadthafen blaugrün

Schleswig (dpa/lno) –

Ein in dieser Dimension ungewöhnliches Schauspiel bietet sich derzeit im Schleswiger Stadthafen: Dort schillert das Wasser leuchtend blau-grün. Grund für die intensiv gefärbten Schlieren auf der Wasseroberfläche seien vermutlich Blaualgen, sagte Hafenmeister Harald Eschen am Mittwoch auf Anfrage. Das sei im Sommer nicht ungewöhnlich. Wegen der Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen trete das Phänomen in diesem Jahr aber besonders heftig auf. Zuerst hatte «shz. Online» berichtet.

Blaualgen führen bei hoher Konzentration bei Menschen zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, geröteten Augen und Atemnot. Ein Badeverbot für die Schlei gibt es allerdings noch nicht. Nach Mitteilung des Kreises beobachte man die Situation genau.