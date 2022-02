Blankeneser Osterfeuer sollen stattfinden

Hamburg (dpa/lno) – Im Osterfeuer-Streit zwischen dem Bezirksamt Hamburg-Altona und den Blankeneser Feuerbauern ist eine Einigung erzielt worden. Bei einem «positiven und konstruktiven» Gespräch habe man sich am Donnerstag drauf verständigt, «dass die Osterfeuer – in einem geregelten Rahmen, der die Sicherheit der Menschen vor Ort in den Vordergrund stellt – auch zukünftig stattfinden sollen», teilte das Bezirksamt mit. Weitere Aspekte zur Umsetzung würden «in einem engen und vertrauensvollen Austausch geklärt».

Hintergrund des Streits um die Jahrhunderte alte Tradition der Blankeneser Osterfeuer ist unter anderem eine veränderte Gesetzeslage, die Veranstaltungen mit mehr als 10.000 Teilnehmern anmeldepflichtig macht. Das Bezirksamt hatte gefordert, dass die Feuerbauer-Familien künftig als Veranstalter Verantwortung und auch Kosten übernehmen müssten. Das hatten diese abgelehnt.

Die vier großen Osterfeuer, die von wenigen Familien aufgebaut werden, die diese Feuerbauer-Tradition seit Langem von Generation zu Generation weitergeben, locken bis zu 25.000 Besucher an den Blankeneser Elbstrand. In den vergangenen beiden Jahren waren sie aber coronabedingt ausgefallen.

Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) hatte auch Bedenken wegen der Brandgefahr und Schäden im Landschaftsschutzgebiet angemeldet. Außerdem sollten die Feuer nur noch in kleinerem Rahmen stattfinden, um weniger Besucher anzuziehen. «Die Zeit des Großevents in der Größe ist vorbei», hatte sie gesagt – und damit für Empörung gesorgt.

Das Thema sollte am Donnerstagabend auch im Hauptausschuss der Bezirksversammlung beraten werden. Dazu lagen zwei Anträge von Grünen und CDU sowie SPD und FDP vor, die sich im Wesentlichen für einen Erhalt der Feuer in der bisherigen Form einsetzen.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-67298/2