Blackout auf Tankschiff auf der Trave

Lübeck (dpa/lno) –

Wegen eines vollständigen Blackouts hat ein Tankschiff auf der Trave am Mittwochabend notankern müssen. Während des Passierens der Travemündung war die Antriebsmaschine des unter estnischer Flagge fahrenden Tankers ausgefallen, wie die Polizei berichtete. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Seefilter der Maschine durch Schlammeis der Trave verstopft gewesen sein und so den Ausfall verursacht haben.

Ein Schlepper hielt das Schiff auf Position. Nachdem die Maschine wieder gestartet werden konnte, wurde es zum Skandinavienkai begleitet. Menschen kamen nicht zum Schaden. Sachschäden gab es auch nicht. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Die Berufsgenossenschaft Verkehr sprach ein Weiterfahrverbot aus.