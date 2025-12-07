Bittere Niederlage für Hamburgs Basketballer

Vechta (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg bleiben weiterhin Punktlieferant in der Basketball-Bundesliga. Bei Rasta Vechta unterlag die Auswahl von Cheftrainer Benka Barloschky trotz eines eindrucksvollen Comebacks erst nach Verlängerung mit 95:97 (81:81/33:31) und ging damit auch im achten Spiel in der Bundesliga in dieser Saison als Verlierer im Feld. Bester Werfer der Gäste war Ross Williams, der bei seinem Towers-Debüt 22 Punkte erzielte.

Beide Teams waren mäßig in die Partie gestartet. Die Gastgeber waren effektiver, ohne sich absetzen zu können. Hamburg blieb dank einer starken Defensivleistung im Spiel und lag zur Halbzeit sogar knapp vorn.

Spektakulärer Ausgleich in Schlusssekunde

Nach einer guten Phase von Vechta zu Beginn des Schlussabschnitts schien sich die nächste Niederlage der Hamburger anzubahnen. Doch nach einem zwischenzeitlichen 61:70 kämpfte sich Hamburg wieder heran und kam in letzter Sekunde noch zum Ausgleich: Martin Breunig versenkte den Ball im Anschluss an einen von Ross Williams verworfenen Freiwurf zum 81:81 im Korb und erzwang so die Verlängerung.

In dieser aber besiegelte Vechtas Tevin Brown, der es auf insgesamt 46 Punkte brachte, die erneute Niederlage der Towers.