Bittencourt über Tabellenmitte: «Nicht mein Anspruch»

Bremen (dpa) – Werder-Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt will sich mit dem derzeitigen achten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga nicht begnügen. «Ich bin nicht hier, um in der 2. Liga irgendwo in der Tabellenmitte rumzuspielen. Das ist nicht mein Anspruch. Ich möchte mit Werder Bremen aufsteigen», sagte der 27-Jährige dem Portal «Deichstube». Bremen trifft am Wochenende auf den Tabellenfünften FC Schalke 04 (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

Die Mannschaft wisse laut Bittencourt, dass es schwer werde und sie sich in einem Wiederaufbau befinde. «Aber wenn man das Wort mal googelt, steht da nicht, dass man in einem Wiederaufbau nicht aufsteigen darf». Es klinge für ihn immer noch «komisch», dass die beiden Bundesligaabsteiger der vergangenen Saison nicht im Fußball-Oberhaus aufeinander treffen würden. Trotzdem rechne er mit einer Stimmung, die sich nach Erster Liga anfühlen werde.

