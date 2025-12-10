Biss durch Handschuh – Zwei Polizisten nach Angriff verletzt

Ein Mann soll einen Polizisten in die Hand gebissen haben. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Ein Randalierer soll einem Polizisten in die Hand gebissen haben. Der Osnabrücker Beamte und sein ebenfalls verletzter Kollege können mehrere Tage nicht arbeiten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer blieb demnach unverletzt

Der Mann soll am Dienstagmittag an einer Tankstelle in Osnabrück randaliert haben. Trotz Hausverbots soll er mehrfach zurückgekehrt sein und mit Gegenständen auf den Tresen geschlagen haben. Ein Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte versuchten nach eigenen Angaben, den 32-Jährigen zu fixieren. Der Mann habe sich gewehrt, auf die Beamten eingeschlagen und einem Polizisten in die Hand gebissen. Der Biss sei durch den Handschuh gegangen, sagte ein Polizeisprecher.

Weitere Beamte überwältigten den Mann schließlich und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.