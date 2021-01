Bislang acht Corona-Fälle mit Mutationen nachgewiesen

Hamburg (dpa/lno) – Seit Ende Dezember sind in Hamburg acht Infektionen mit als gefährlicher geltenden Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. Die britische Mutante sei bei fünf Reiserückkehrer und zwei Airbus-Mitarbeitern festgestellt worden, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Donnerstag. Die südafrikanische Variante habe ein Reiserückkehrer aus Südafrika gehabt. Eine in Hamburg erfolgte Ansteckung mit einer Virus-Mutation dieser Arten sei noch nicht bekanntgeworden.

Um die Mutationen sicher festzustellen, analysiere das Heinrich-Pette-Institut die Genomsequenz der positiven Proben. Es seien in Hamburg bereits rund 3000 Corona-Sequenzierungen gemacht worden, allerdings nicht mit dem Fokus auf die drei als besonders ansteckend geltenden Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien.

In der vergangenen Woche beschloss der Senat nach Angaben von Helfrich, das Heinrich-Pette-Institut mit der Sequenzierung von Stichproben zu beauftragen, und zwar so, wie es das Berliner Robert Koch-Institut vorgegeben habe. Demnach sollen positive Proben von Rückkehrern aus einschlägigen Risikogebieten sowie Fälle mit besonders schwerem Krankheitsverlauf näher untersucht werden. Zudem soll regulär bei jedem 20. bestätigten Corona-Fall eine Sequenzierung erfolgen.

