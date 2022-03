Bislang 67 Ukrainer in Landesaufnahmebehörde eingetroffen

Hannover (dpa/lni) –

67 Ukrainer sind seit Beginn des Krieges bislang in der Landesaufnahmebehörde in Niedersachsen eingetroffen. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Das Innenministerium konnte hingegen noch keine Angaben machen, wie viele Flüchtlinge Niedersachsen voraussichtlich erreichen werden.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, bis Dienstagmorgen habe die Bundespolizei die Einreise von 3063 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland festgestellt. Da an den EU-Binnengrenzen keine Grenzkontrollen stattfänden, könne die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich allerdings bereits wesentlich höher sein.