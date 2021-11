Bislang 19 Gefangene im Norden positiv auf Corona getestet

Eine Pforte in der Kieler Justizvollzugsanstalt ist geschlossen. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Seit Pandemiebeginn sind 19 Gefangene in Schleswig-Holstein positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte das Justizministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei ihrer Aufnahme im Gefängnis werden die Gefangenen zunächst in Quarantänebereichen untergebracht. Dort werden sie getestet, um eine Verlegung in die normalen Bereiche der Justizvollzugsanstalt zu ermöglichen.

Gefangene, die nachweislich über einen vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 verfügen oder nachweislich genesen sind, sollen spätestens am nächsten Tag nach Vorliegen eines negativen PCR-Tests auf die zuständige Abteilung verlegt werden. Gefangene ohne nachgewiesenen Vollschutz werden frühestens nach fünf Tagen getestet und unter der Voraussetzung eines negativen PCR-Tests verlegt.

Laut Ministerium ist die Impfbereitschaft der Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten grundsätzlich ähnlich hoch wie die der restlichen Bevölkerung. Allen Gefangenen werde ein geeignetes Impfangebot gemacht. Da in den Gefängnissen durch Zugänge und Entlassungen ein nicht unerheblicher Durchlauf an Gefangenen vorliege, wird der aktuelle Impfstand und nicht die Anzahl der durchgeführten Impfungen erfasst.

Aktuell haben demnach bis zu 65 Prozent der Gefangenen in den großen Justizvollzugsanstalten vollen Impfschutz. In kleineren Anstalten, in denen überwiegend Untersuchungshaftgefangene inhaftiert sind, liegt die Quote zwischen 33 und 49 Prozent. In der Jugendanstalt beträgt sie aktuell 49 Prozent. «Da derzeit noch häufig ungeimpfte Personen neu inhaftiert werden, ist eine ähnlich hohe Impfquote wie die der restlichen Bevölkerung nur zeitverzögert zu erreichen», sagte ein Ministeriumssprecher.

