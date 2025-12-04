Bislang 170 neue Windräder in diesem Jahr

In Niedersachsen sind in diesem Jahr bislang 170 neue Windräder errichtet worden. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen schreitet der Ausbau der Windenergie voran: In diesem Jahr sind nach Angaben von Umweltminister Christian Meyer (Grüne) bislang 170 neue Windräder ans Netz gegangen. «2025 war ein echtes Boom-Jahr für die Energiewende in Niedersachsen», sagte der Politiker der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». Insgesamt seien 640 Genehmigungen für den Bau neuer Windkraftanlagen erteilt worden.

Niedersachsen brauche keine neuen Gaskraftwerke, sagte Meyer mit Blick auf deren geplanten Zubau seitens der Bundesregierung. «Wir als Niedersachsen brauchen die nicht, wir produzieren mehr erneuerbare Energie, als das Bundesland selbst verbraucht», sagte Meyer der Zeitung. Die geplanten Gaskraftwerke würden aus seiner Sicht aufgrund hoher Subventionen für klimaschädliches Gas nur den Strom weiter verteuern.

Für niedrigere Strompreise

Zum Start der Energieministerkonferenz in Stralsund setze er sich mit anderen Kollegen für niedrigere Strompreise ein. Deutschland mache den Strom künstlich zu teuer, sagte Meyer.

Dem Bericht zufolge gibt es in Niedersachsen inzwischen rund 6.400 Windräder. Auf Platz zwei folgt demnach Brandenburg mit 4.145 Anlagen, danach kommt Nordrhein-Westfalen mit 3.910 Windrädern.