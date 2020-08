Bisher weniger Badetote in Hamburg als im vergangenen Jahr

Ein Mitglied der DLRG. Foto: Uwe Anspach/dpa

Stuttgart/Hamburg (dpa/lno) – In Hamburger Gewässern sind von Januar bis Juli nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zwei Menschen ertrunken. Das seien sechs Tote weniger als im gleichen Zeitraum (bis 21. Juli) des vergangenen Jahres, berichtete die Organisation am Donnerstag in Stuttgart.

Sie wies darauf hin, dass die Zahl der Ertrunkenen sehr vom Wetter abhänge. «Der Frühling und die ersten Sommermonate in diesem Jahr waren bislang doch eher verhalten und das spiegelt sich in den erfassten Zahlen wider», erklärte Sprecher Achim Wiese.

Bundesweit ertranken nach Angaben der DLRG mindestens 192 Menschen seit Jahresbeginn, das waren 63 weniger als im Jahr davor. Einen Anstieg der Ertrinkungsfälle durch vollere Küstenabschnitte und Binnengewässer angesichts der Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft bisher nicht fest. Die DLRG ist nach eigenen Angaben mit rund 1,6 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt.