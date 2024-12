Bischof Dominicus: Weihnachtsgeschichte auch heute wichtig

Osnabrück (dpa/lni) –

Der katholische Bischof von Osnabrück, Dominicus Meier, hat die biblische Weihnachtsgeschichte auch für heutige Menschen als Maßstab für ein gelingendes Leben bezeichnet. Es gehe nicht um Leistung und Erfolg, sondern darum, dass dieses Kind in der Krippe allen Verlierern, Gescheiterten und Ängstlichen Hilfe und Gnade und damit ein wirkliches Ankommen im Leben schenke. «Dieses Kind am Rand holt Menschen von den Rändern zurück in die Mitte, gibt ihnen Licht und Ansehen», sagte Dominicus zur biblischen Geschichte über die Geburt Jesu laut Pressemitteilung in seiner Weihnachtspredigt im Osnabrücker Dom.