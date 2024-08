Bischof Dominicus ist nach Osnabrück gezogen

Osnabrück (dpa/lni) –

Der neue katholische Bischof von Osnabrück, Dominicus Meier, ist an seine neue Wirkungsstätte gezogen. Das geistliche Oberhaupt von einer rund halben Million Katholiken in Westniedersachsen und Bremen habe bereits seine Wohnung im Bischofshaus in der Osnabrücker Altstadt bezogen, teilte das Bistum mit. Bischof Dominicus wird am 8. September in sein Amt eingeführt. Am 27. August leistet er den Treueeid in der Staatskanzlei in Hannover vor dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD).

Bischof Dominicus ist Nachfolger des im vergangenen Jahr zurückgetretenen Bischofs Franz-Josef Bode. Er stammt aus dem Sauerland und war bisher als Weihbischof im Erzbistum Paderborn tätig.