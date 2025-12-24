Bischöfin Fehrs feiert mit Wohnungslosen Weihnachten

Die Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende kam schon zum 15. Mal an Heiligabend mit Obdachlosen zum Gottesdienst zusammen. Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bischöfin Kirsten Fehrs hat an Heiligabend gemeinsam mit Hamburger Wohnungslosen Weihnachten gefeiert. Vor Dutzenden Besuchern der Tagesaufenthaltsstätte der Diakonie in Eimsbüttel las die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands die Weihnachtsgeschichte, verteilte kleine reflektierende Schutzengel als Geschenke und sang Weihnachtslieder, belohnt vom Applaus der Obdachlosen.

«Einige von Ihnen kenne ich ja inzwischen, denn heute ist das 15. Mal, dass ich bei Ihnen bin», sagte die Bischöfin für den Sprengel Hamburg und Lübeck. Am Abend wollte sie in der Hauptkirche St. Michaelis – dem Hamburger «Michel» – die Christmette halten. Am 1. Weihnachtsfeiertag ist ein Gottesdienst der Bischöfin im Lübecker Dom vorgesehen.