Bis zu 50.000 Zuschauer bei Hamburger Derby-Meeting erwartet

Trotz der erneut nur fünf angesetzten Renntage rechnen die Organisatoren des Derby-Meetings auf der Horner Rennbahn in Hamburg mit bis zu 50.000 Zuschauern. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Höhepunkt des am Sonntag beginnenden Events ist das 154. deutsche Galopp-Derby am 2. Juli (14.15 Uhr) über 2400 Meter, das deutschlandweit als wichtigstes Rennen in dieser Sportart gilt.

«Wir würden gerne wieder auf die sieben Tage zurückgehen wie vor der Corona-Zeit», sagte der Vorsitzende des Hamburger Renn-Clubs, Hans Ludolf Matthiessen. «Zum einen kostet es ein bisschen Geld. Zudem bereitet uns der Pferdebestand Sorge. Wir haben Mühe, die Zahl der Rennen in Deutschland einigermaßen zu besetzen», fügte er hinzu.

50 Rennen sind dennoch geplant. Neben dem mit 650.000 Euro dotierten Deutschen Derby am Schlusstag, bei dem das Starterfeld mit 20 Pferden am kommenden Montag bekannt gegeben wird, nannte Matthiessen noch den Großen Hansa-Preis am 1. Juli. Für dieses Rennen sind die Derby-Sieger der beiden vergangenen Jahre, Sammarco und Sisfahan, gemeldet.