Bis zu 256 unvollständige Corona-Impfungen in Bremen

Eine Spritze wird vor den Schriftzug «Impfung» gehalten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Im Impfzentrum Bremen haben bis zu 256 Personen nicht die vollständige Dosis ihres Corona-Impfstoffs bekommen. Die unvollständigen Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer seien vorletzte Woche passiert, teilte das Gesundheitsressort am Montag mit. Den Angaben nach waren Spritzen und Kanülen falsch kombiniert worden. So sei nach den Impfungen ein Rest des Vakzins in den Spritzen geblieben. Betroffen waren nach Angaben einer Sprecherin Erst- wie auch Zweitimpfungen.

Die betroffenen Personen seien alle informiert worden. Sie würden ärztlich betraten, ob eine erneute Impfung notwendig oder sinnvoll sei. Dies hänge auch von Alter, Gesundheitszustand, Vorerkrankungen und anderen Faktoren ab. Im Impfzentrum würden umfassende Maßnahmen getroffen, um solche Vorfälle zu verhindern.

Bremen hält einen Spitzenplatz beim Anteil der geimpften Bevölkerung. Mit Stand Montag waren 68,8 Prozent der Menschen im kleinsten Bundesland einmal geimpft, 51,8 Prozent waren vollständig geschützt.

