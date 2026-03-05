Bis zu 18 Grad und Sonne: Norddeutschland bleibt freundlich

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die nächsten Tage werden im Norden freundlich und mild. Am Donnerstag werden Maximalwerte von neun Grad auf den Inseln und an der Küste, sowie bis zu 16 Grad in Hamburg erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. In Mecklenburg-Vorpommern steigen die Werte auf bis zu 15 Grad. In allen Gebieten scheint meist die Sonne und es bleibt trocken.

Die Nacht auf Freitag bleibt überwiegend klar bei Tiefsttemperaturen zwischen einem und fünf Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein. Im Südosten kann es bei minus einem Grad zu leichtem Frost kommen. In Mecklenburg-Vorpommern wird es bei Temperaturen zwischen drei und minus drei Grad etwas kälter. In Bodennähe wird leichter bis mäßiger Frost erwartet.

Frühlingshafte Temperaturen

Auch der Freitag zeigt sich größtenteils sonnig mit einzelnen Wolken aus Südwesten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und 18 Grad. In der Nacht zum Samstag bewölkt es sich vermehrt, gebietsweise zieht Nebel auf. Die Minimalwerte liegen bei rund fünf Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein und zwischen vier und minus drei Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Stellenweise kann sich erneut Frost bilden.

Am Samstag wird es etwas bedeckter, stellenweise verdichten sich die Wolken und es kann leicht regnen. Dennoch lockert es auch häufiger auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und 16 Grad.