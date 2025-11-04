Bis zu 16 Grad und Sonne – milder Start in den November

Hamburg (dpa/lno) –

Sonnenfans aufgepasst – der Novemberanfang glänzt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit milden Temperaturen und ein paar Sonnenstunden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dominieren am Dienstag zunächst viele Wolken, gelegentlich fällt etwas Regen. Im Laufe des Nachmittags lockert es allmählich auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad in Hamburg, auf den Inseln bleibt es mit rund 13 Grad etwas kühler. In der Nacht zu Mittwoch fällt vereinzelt etwas Regen, die Temperaturen sinken auf 10 Grad an der Küste und 7 Grad im Binnenland.

Mittwoch wechselhaft mit Sonnenfenstern

Am Mittwoch bleibt es überwiegend wechselnd bis stark bewölkt – doch nicht überall. Freundlicher wird es im Landesinneren von Schleswig-Holstein und in Hamburg: immerhin drei bis vier Sonnenstunden sind möglich. Die Temperaturen erreichen hier 15 bis 16 Grad. Auf Sylt und an der dänischen Grenze zeigt sich die Sonne kaum, dort bleibt es mit etwa 12 bis 13 Grad etwas kühler. Der Wind weht überwiegend schwach, an der Küste jedoch mäßig bis frisch.

Am Donnerstag setzt sich das ruhige Herbstwetter fort: überwiegend wolkig, trocken und weiterhin sehr mild. Im Landesinneren scheint die Sonne etwas häufiger, an der Küste bleibt es trüb. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad im Binnenland und 10 Grad an der See. In der Nacht bleibt es wolkig und trocken bei Tiefstwerten um 6 bis 10 Grad.

Freitag weiter stark bewölkt

Am Freitag ändert sich wenig: Es bleibt stark bewölkt und überwiegend trocken. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad. Der Wind weht schwach.