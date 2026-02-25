Bis zu 16 Grad im Norden – Wind und Regen bleiben Begleiter

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein und Hamburg zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend mild und frühlingshaft, jedoch häufig neblig und später zunehmend unbeständig.

Am Mittwoch ist es zunächst vielerorts neblig-trüb, im Tagesverlauf lockert es von der Elbe her gebietsweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei drei bis fünf Grad, in Hamburg werden bis zu 14 Grad erreicht. Es weht schwacher, auf den Inseln mäßiger Südwind.

Donnerstag bis zu 15 Grad – teils windig

In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt oder klar, besonders im Osten bildet sich erneut Nebel. Die Temperaturen sinken auf etwa fünf Grad. Der Wind bleibt schwach, an den Küsten mäßig und kommt aus südlichen Richtungen.

Am Donnerstag beginnt der Tag nach Nebel im Süden freundlich. Von der Nordsee ziehen jedoch rasch dichtere Wolken auf, am Nachmittag sind Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen etwa 5 Grad auf Sylt und bis zu 15 Grad in Hamburg. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee frisch und teils böig aus Süd.

Temperaturen klettern am Freitag weiter

In der Nacht zum Freitag bleibt es überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad. Am Freitag zieht von der Nordsee her ein Regengebiet auf, während es im Südosten zunächst noch Auflockerungen geben kann. Die Höchstwerte erreichen rund 8 Grad auf Helgoland und bis zu 16 Grad in Hamburg. Dazu weht ein mäßiger, an den Küsten frischer bis starker und in Böen teils stürmischer Wind.