Biontech will Impfdosen am Samstag nach Hamburg liefern

Eine Impfung wird in einer Arztpraxis vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/zb/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Das Mainzer Unternehmen Biontech will Hamburg am Samstag mit ersten Impfdosen gegen das Coronavirus beliefern. In einer ersten Tranche bekomme die Hansestadt 9750 Einheiten. Am Montag folge dann eine weitere Tranche mit 4875 Impfdosen, heißt es im Lieferplan der Unternehmens, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bis Ende des Jahres soll Hamburg über 29 500 Impfdosen verfügen. Danach werden laut Plan wöchentlich 14 625 Impfdosen geliefert. In ganz Deutschland starten die Impfungen voraussichtlich am Sonntag. Wie in anderen Bundesländern auch sollen in Hamburg zunächst ältere und besonders gefährdete Menschen geimpft werden.