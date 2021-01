Biontech-Impfstoff soll auch bei Hamburg produziert werden

Ampullen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Reinbek (dpa/lno) – Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer soll bald auch in Reinbek bei Hamburg produziert werden. Im vergangenen September habe die in Grünwald bei München ansässige Dermapharm AG einen Kooperationsvertrag mit dem Mainzer Wirkstoff-Hersteller geschlossen, sagte eine Sprecherin von Dermapharm am Freitag. Seit Oktober laufe die Produktion in Brehna bei Leipzig. Inzwischen sei die Investitionsentscheidung getroffen worden, in Reinbek eine größere Produktion aufzubauen.

Das Personal dafür werde bereits rekrutiert und geschult. Die sogenannte Formulierung des Impfstoffs, die Abfüllung und Verpackung sollen bei dem Unternehmen Allergopharma in Reinbek stattfinden, das zu Dermapharm gehört. «Das dauert noch ein paar Wochen», sagte die Sprecherin. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» über das Vorhaben berichtet.

