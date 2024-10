Lauenburg (dpa/lno) –

Ein Feuer auf einem Binnenschiff im Jachthafen von Lauenburg hat Polizeiangaben zufolge einen Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand am Montagabend niemand, sagte ein Polizeisprecher. Warum das Schiff Feuer fing, sei bislang noch unklar. Feuerwehrleute löschten den Brand innerhalb von etwa einer Stunde. Die Ermittlungen dauern an.