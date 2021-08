Bildungsmonitor: Niedersachsen Rang 8 – Bremen Schlusslicht

Stühle stehen in einer Schule in Berlin auf den Tischen. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Niedersachsens Bildungssystem ist im neuen Bildungsmonitor der wirtschaftsnahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) im Mittelfeld gelandet. Das Land steht auf Rang 8 von 16 Ländern. Schlusslicht ist das Bundesland Bremen. Spitzenreiter ist erneut das Land Sachsen, vor Bayern und Hamburg.

Stärken weise Niedersachsens Schul- und Wissenschaftslandschaft bei der Integration, Zeiteffizienz und Forschungsorientierung auf, stellten die Autoren der Studie fest. Aber auch Bremen habe im Ländervergleich Stärken: So werden in dem Zwei-Städte-Staat gemessen an der akademischen Wohnbevölkerung die meisten Akademiker ausgebildet. Auch sei der Anteil der Wissenschaftler am Gesamtpersonal der Hochschulen der höchste in Deutschland, und die Betreuungsrelation in Kindergärten sei in Bremen gut.

In Sachen Digitalisierung weise Bremen ebenfalls Stärken auf. So sei die Breitbandverfügbarkeit an Schulen, der Zugang zu Weiterbildung für Lehrkräfte und die Informatikausbildung in Berufsschulen und Hochschulen gut.

Für Niedersachsen bemängeln die Bildungsforscher einen relativ niedrigen Anteil der ausländischen Studierenden an den Hochschulen. Auch würden gemessen an den erwerbstätigen Ingenieuren nur wenige Ingenieure an den Hochschulen ausgebildet. Und in den Kindertagesstätten besuchen der INSM zufolge wenige Kinder eine Ganztagesbetreuung.

Die von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie finanzierte INSM legt jedes Jahr einen Bundesländervergleich vor, der zum Beispiel die Bemühungen der Länder zur Reduzierung der Bildungsarmut bewertet.

