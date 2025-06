Bildungsministerin will mehr Stunden für Wirtschaft/Politik

Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) will für mehr WiPo-Unterricht an den Schulen sorgen. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) will das Schulfach Wirtschaft/Politik (WiPo) mit einer Weiterbildungsoffensive für Lehrkräfte und zusätzlichen Unterrichtsstunden stärken. «Schule ist in der politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen ein zentraler Akteur», sagte Stenke am Vormittag im Landtag. «Aber sie ist nicht allein in der Pflicht. Das ist eine Aufgabe, an der sich viele beteiligen müssen.»

Bereits vor der Landtagssitzung war bekanntgeworden, dass Schwarz-Grün im Schuljahr 2027/28 zwei zusätzliche Stunden WiPo-Unterricht ab Klassenstufe 7 einführen will. Damit erhöht sich die Mindestunterrichtszeit in der Sekundarstufe I von vier auf insgesamt sechs Stunden. «Wir erreichen die Schülerinnen und Schüler damit deutlich früher als bisher», sagte Stenke. Zudem kündigte sie eine Weiterbildungsoffensive für Lehrkräfte an. Die Fachanforderungen will sie anpassen.

Opposition

Vor Ankündigung der Koalitionspläne hatten die Oppositionsfraktionen von FDP, SPD und SSW das Thema bereits auf die Tagesordnung des Landtags gesetzt. Sie forderten die schwarz-grüne Landesregierung auf, Kürzungen beim WiPo-Unterricht schnellstmöglich zurücknehmen und die Stundenzahl an den Oberstufen der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien wieder zu erhöhen.

Die FDP-Bildungspolitikerin Anne Riecke kritisierte, die Haushaltskonsolidierung von Schwarz-Grün treffe den Bildungsbereich besonders stark. Das sei mittlerweile im ganzen Land bekannt. Seit Jahren gebe es bereits massive Probleme mit Unterrichtsausfall. Die Koalition feiere sich mit der neuen Erkenntnis, dass es zu wenig WiPo-Unterricht gebe. Die Pläne entsprächen aber nicht den realen Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Schülerinnen und Schüler.