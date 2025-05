Bildungsmesse Didacta kommt 2027 zurück nach Hannover

Europas größte Bildungsmesse: Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher kamen zur diesjährigen Didacta in Stuttgart. (Archivbild) Bernd Weißbrod/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Bildungsmesse Didacta kehrt vom 23. bis 27. Februar 2027 zurück nach Hannover. Zuletzt fand sie 2018 in der Landeshauptstadt statt, wie die Deutsche Messe mitteilte. Die Veranstaltung wird demnach in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Kultusministerium und der Stadt Hannover durchgeführt.

«Die Rückkehr der Didacta nach Niedersachsen ist nicht nur ein starkes Signal für den Messestandort Hannover, sondern vor allem für das Bildungsland Niedersachsen», sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg. Die Messe werde «aktiv Impulse geben, Entwicklungen vorantreiben und damit die Schullandschaft bereichern», sagte die Grünen-Politikerin.

Nach Angaben des Veranstalters ist die Didacta Europas größte Fachmesse und Weiterbildungsveranstaltung. Sie ist unterteilt in drei Bildungsbereiche: frühe Bildung, schulische und außerschulische Bildung sowie berufliche Bildung und Erwachsenenbildung. Die Didacta findet im Wechsel in Stuttgart, Hannover und Köln statt und dauert in der Regel fünf Tage.