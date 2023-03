Bildungseinrichtung: 26-Jähriger sticht auf Mitarbeiter ein

Helmstedt (dpa/lni) –

Ein 26-Jähriger hat einen Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung in Helmstedt (Landkreises Helmstedt) mit einem Messer angegriffen. Der 61-Jährige wurde bei der Tat am Dienstag leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach kurzer Flucht habe sich der Tatverdächtige bei der Polizei gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige war zu einem Beratungsgespräch in die Bildungseinrichtung gekommen. Plötzlich und völlig unvermittelt habe er den Mitarbeiter mit einem Messer angegriffen. Kollegen des 61-Jährigen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Die Fahndung nach dem zunächst Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Helmstedt Haftbefehl.