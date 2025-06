«Bild»: Werder mit Niklas Stark über Verlängerung einig

Will in Bremen bleiben: Werder-Verteidiger Niklas Stark. Harry Langer/dpa

Bremen (dpa) –

Verteidiger Niklas Stark bleibt nach Informationen der «Bild»-Zeitung beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Auch das Portal «Deichstube» hatte zuletzt berichtet, dass eine Einigung zwischen dem 30-Jährigen und dem Verein kurz bevor stehe. Der Vertrag mit Stark läuft im Sommer 2026 aus. Er und Werder verhandeln seit einiger Zeit über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Eine offizielle Bestätigung über eine Einigung fehlt noch.

Der Ex-Berliner ist seit 2022 an der Weser. Seitdem bestritt er 75 Pflichtspiele für die Bremer. In der vergangenen Saison war unter dem damaligen Trainer Ole Werner gesetzt. Auch in den Plänen des neuen Chefcoaches Horst Steffen ist Stark eine feste Größe.