«Bild»: Rekord-Aufsteiger Funkel macht HSV Mut

Hamburg (dpa/lno) – Aufstiegsexperte Friedhelm Funkel glaubt an die Rückkehr des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga. Auch das 0:2 im Zweitliga-Stadtduell gegen den FC St. Pauli am vergangenen Samstag wird nach Ansicht des langjährigen Trainers keine negativen Folgen für den HSV haben. «Ich denke nicht, dass die Niederlage gegen St. Pauli den HSV umwirft. Sie sind ja auch in der Hinrunde wieder in die Spur gekommen», sagte der 66-Jährige der «Bild» am Dienstag. Er rechnet damit, dass die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am Ende der Saison auf Platz zwei steht.

Das Rennen um den Aufstieg begeistere ihn, meinte Funkel: «Jeder Spieltag ist spannend. Bielefeld, Stuttgart und HSV sind die absolut stärksten Teams der Liga. Und stehen zurecht da oben.»

Funkel war in seiner Trainier-Karriere insgesamt sechs Mal mit fünf Teams aufgestiegen – eine Bestmarke: 1992 und 1994 mit Bayer Uerdingen, 1996 mit dem MSV Duisburg, 2003 mit dem 1. FC Köln, 2005 mit Eintracht Frankfurt und 2018 mit Fortuna Düsseldorf. Nachdem sich die Fortuna im Januar von ihm getrennt hatte, erklärte er seine Trainer-Laufbahn für beendet.

