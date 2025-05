«Bild»: Mutmaßliche Angreiferin als psychisch krank bekannt

Hamburg (dpa) –

Die Frau, die auf einem Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof 18 Menschen mit einem Messer verletzt haben soll, ist nach «Bild»-Informationen als psychisch krank bekannt. Sie habe bereits Aufenthalte in der Psychiatrie gehabt, schrieb «Bild» weiter. Darüber hinaus sei sie polizeibekannt. Ein Polizeisprecher wollte sich am frühen Morgen dazu nicht äußern. Die mutmaßliche Täterin soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Freitagabend hatte ein Mensch offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Als mutmaßliche Täterin hatte die Polizei vor Ort eine Frau festgenommen. Die 39 Jahre alte Deutsche habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Polizei geht derzeit nicht von einer politischen Motivation aus. «Vielmehr haben wir Erkenntnisse, aufgrund derer wir jetzt insbesondere dahingehend ermitteln, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte», hatte ein Sprecher am Abend gesagt.

Die Zahl der bei der Tat verletzten Menschen bezifferte die Polizei auf 18. Vier Verletzte sind laut Angaben der Feuerwehr zufolge lebensbedrohlich verletzt.