«Bild»: Borré als Füllkrug-Nachfolger in Bremen im Gespräch

Bremen (dpa) –

Als Nachfolger für Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen offenbar den Kolumbianer Rafael Borré von Eintracht Frankfurt im Visier. Das berichten die «Bild» und der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano am Freitag. Den Berichten zufolge haben die Bremer ein Angebot für den 27 Jahre alten Angreifer abgegeben und stehen mit den Frankfurtern kurz vor einer Einigung.

Werder hatte den Bundesliga-Torschützenkönig Füllkrug am Vortag an Borussia Dortmund verkauft und hat nur noch bis zum Freitagabend um 18.00 Uhr Zeit, um einen Nachfolger zu verpflichten. Dann endet in Deutschland die Transferfrist. Borré wird auch vom FC Valencia in Spanien umworben und möchte die Frankfurter mangels sportlicher Perspektive verlassen.