Bilanz des SHMF: Konzerte zu 94 Prozent ausverkauft

Lübeck (dpa/lno) –

Zwei Tage vor dem offiziellen Abschluss hat der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF), Christian Kuhnt, eine positive Bilanz der 38. Festivalsaison gezogen. Mit 185.000 verkauften Karten lag die Auslastung ihm zufolge bei 94 Prozent. Im Jahr 2022 hatte sie 84 Prozent betragen. Der Erfolg zeige, wie sehr Konzerte das Leben bereicherten, sagte Kuhnt am Freitag. «Das Publikum folgt mit großer Neugier frischen Ideen im Programm, feiert die besondere Atmosphäre der Konzerte und begrüßt alle Künstlerinnen und Künstler mit uneingeschränkter Herzlichkeit», sagte er.

Das SHMF war in insgesamt 113 Spielstätten an 68 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süddänemark und dem nördlichen Niedersachsen zu Gast. 172 von insgesamt 197 Veranstaltungen waren den Angaben zufolge ausverkauft.

«Die zu Ende gehende Saison war unglaublich erfolgreich», sagte Kuhnt. Das Festival stand in diesem Jahr unter dem Motto «Moin London». Mehr als 90 der 197 Festivalkonzerte und Veranstaltungen widmeten sich Musik, die in der britischen Hauptstadt komponiert oder uraufgeführt wurde. Der diesjährige Porträtkünstler war der Geiger und Musikvermittler Daniel Hope.

Das Festival geht am Sonntag mit einer Aufführung von Georg Friedrich Händels Oratorium «Messiah» (dt.: «Der Messias»)in der Lübecker Musik-und Kongresshalle zu Ende.