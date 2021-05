Bilanz der Ausgangssperre: Verstöße hielten sich in Grenzen

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Während der knapp einmonatigen nächtlichen Ausgangssperre in der Region Hannover und der Stadt Bremen haben sich die meisten Menschen an die Regel gehalten. In Bremen war die Bundes-Notbremse am 24. April in Kraft getreten und galt bis einschließlich Sonntag, 16. Mai. Die Polizei habe mit zusätzlichen Kräften kontrolliert, sagte Senatssprecher Christian Dohle. Die meisten Menschen hätten Verständnis für die Regel gezeigt.

Dennoch wurden dem Sprecher zufolge in den rund drei Wochen etwa 420 Personen mündlich verwarnt und etwa 250 Verstöße durch eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige geahndet. «Bei diesen festgestellten Verstößen zeigten sich die Menschen größtenteils kooperativ gegenüber den Einsatzkräften», sagte Dohle.

In der Region Hannover galt die nächtliche Ausgangssperre vom 24. April bis einschließlich Mittwoch (19. Mai). Auch hier kontrollierte die Polizei mit zusätzlichen Beamten, die sich vorrangig um die Einhaltung der Corona-Auflagen kümmerten. In dem Zeitraum sei eine niedrige dreistellige Zahl von Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. «Grundsätzlich war die Stadt nach 22.00 Uhr leer.»

Gemäß der Bundes-Notbremse darf in Stadt- oder Landkreisen mit einer anhaltenden Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100 niemand ohne triftigen Grund zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr draußen unterwegs sein.

