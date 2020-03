Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt über eine Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Pattensen (dpa/lni) – Ein Motorradfahrer ist beim Anfahren gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 57-Jährige hatte am Samstag in der Region Hannover verkehrsbedingt anhalten müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er in der Ortschaft Koldingen wieder anfahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, rutschte mit dem Hinterreifen weg und stürzte auf die Fahrbahn. Der Biker kam ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei