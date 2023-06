Biker stirbt nach Zusammenstoß mit einem Auto

Giesen (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 6 im Landkreis Hildesheim ist ein Motorradfahrer gestorben. Nach Angaben von Zeugen war eine 33-Jährige am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto in Richtung Sarstedt unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Demnach wollte sie auf Höhe Ahrbergen Süd bei grüner Ampel nach links in eine Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr der 21-jährige Motorradfahrer aus Richtung Sarstedt kommend die B8 und überquerte die Kreuzung. Beim Abbiegen stieß das Auto mit dem Motorrad zusammen.

Der Biker wurde nach den Angaben von seinem Motorrad geschleudert, stieß gegen das Auto und kam auf der Straße zum Liegen. Trotz sofortiger Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern starb der Mann im Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die B8 war für mehrere Stunden gesperrt.