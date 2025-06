Biker-Parade mit Peter Maffay – 60.000 bei den Harley Days

Hamburg (dpa/lno) –

Angeführt von Rockmusiker Peter Maffay (75) sind nach Veranstalterangaben rund 6.000 Motorräder bei der Abschluss-Parade der Harley Days in Hamburg mitgefahren. «Wir sind sehr zufrieden, die Bedingen waren einfach perfekt», sagte eine Sprecherin der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur. Auf der 30 Kilometer langen Strecke fuhren diesmal deutlich mehr Menschen als im Vorjahr mit, als wegen Regenwetters nur 1.500 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer teilnahmen.

Die Biker rollten am Nachmittag mit ihren schweren Maschinen vom Großmarkt aus und über die Veddel und die Köhlbrandbrücke ins Herz des Hafens, wie eine Sprecherin sagte. Zurück ging es über die Freihafenbrücke durch die Hafencity, an den Landungsbrücken und am Fischmarkt vorbei über die Reeperbahn bis zum Großmarkt.

Nach Polizeiangaben verlief die Parade am Sonntag ohne besondere Vorkommnisse. Die Verkehrsdirektion sprach von 1.966 Motorradfahrern bei der Parade.

Viele Besucher

Seit Freitagmittag gab es ein buntes Programm für die Fans der legendären US-Motorräder mit viel Musik, Stuntshows und einem Markt für gebrauchte Harley-Maschinen. Zudem standen den Besucherinnen und Besuchern rund 40 Tätowiererinnen und Tätowierer zur Verfügung. An allen drei Tagen zusammen hätten rund 60.000 Menschen die Harley Days besucht, sagte die Sprecherin. Insgesamt seien etwa 20.000 Motorräder dort gewesen.

Neben Maffay waren unter anderem Schauspieler Till Demtrøder und Kitesurfer Linus Erdmann weitere Ehrengäste des dreitägigen Events mit Motorradfans aus ganz Europa.