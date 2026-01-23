Biker-Hotel abgebrannt – 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Holtgast/Apen (dpa/lni) –

Ein als Treffpunkt für Motorradfahrer und Touristen bekanntes Hotel ist am Donnerstagabend in Holtgast in der Gemeinde Apen (Landkreis Ammerland) vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Anwohner das Feuer kurz nach 21.00 Uhr entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Menschen kamen nicht zu Schaden, da sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand in dem Gebäude aufhielt. Die Flammen waren nach ersten Erkenntnissen im Dachgeschoss ausgebrochen. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz und bekämpften den Brand bis in die frühen Morgenstunden. Wegen glatter Straßen unterstützte auch die Gemeinde die Arbeiten und streute die Zufahrtswege.

Ein Sprecher der Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Ursache sollen beginnen, sobald die Brandstelle abgekühlt ist.