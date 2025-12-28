Bielefeld-Stürmer Kania wechselt nach Osnabrück

Osnabrück (dpa) –

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld leiht den Stürmer Julian Kania bis zum Ende dieser Saison an den VfL Osnabrück in der 3. Liga aus. Das gaben beide Clubs bekannt.

«Der Wintertransfermarkt ist hart umkämpft. Daher sind wir sehr glücklich, dass sich Julian trotz mehrerer Optionen für uns entschieden hat. Er ist die absolute Wunschlösung auf dieser Position gewesen», sagte Osnabrücks Technischer Direktor Daniel Latkowski.

Der 24 Jahre alte Kania erzielte in der vergangenen Drittliga-Saison 14 Tore für den späteren Aufsteiger Bielefeld. Auch im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (2:4) traf er kurz nach seiner Einwechselung zum 1:4.