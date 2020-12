Bialek und Guilavogui ersetzen Quarantäne-Fälle in Wolfsburg

Wolfsburgs Bartosz Bialek. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Die fünf Quarantäne-Fälle beim VfL Wolfsburg verhelfen dem jungen Bartosz Bialek am Sonntagabend zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der Fußball-Bundesliga und dem Kapitän Josuha Guilavogui zu seiner Rückkehr in die Anfangsformation. Diese beiden Profis sowie der Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt, Linksverteidiger Jerome Roussillon und der zuletzt verletzte Renato Steffen sollen beim VfL im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (18.00 Uhr/Sky) den kurzfristigen Ausfall mehrerer Stammspieler kompensieren.

Maximilian Arnold und Jerome Roussillon wurden am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet. Maximilian Philipp, Xaver Schlager und Tim Siersleben wurden dazu als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft, die sich vorsorglich ebenfalls in Quarantäne begaben.

Der erst 19 Jahre alte Pole Bialek kam vor der Saison von Zaglebie Lubin nach Wolfsburg und erzielte bei seinen fünf bisherigen Kurzeinsätzen bereits ein Bundesliga-Tor. Der Franzose Guilavogui dagegen verlor auch wegen eines Muskelfaserrisses im Oktober seinen Stammplatz im Mittelfeld an die nun fehlenden Arnold und Schlager.

