BG Göttingen scheitert im Europe Cup am FC Porto

Göttingen (dpa/lni) –

Die BG Göttingen hat das Gruppen-Endspiel beim FC Porto um den Einzug in das Viertelfinale des Fiba Europe Cups verloren und ist damit ausgeschieden. Am Dienstagabend unterlag der Basketball-Bundesligist den Gastgebern mit 64:82 (38:40) und verpasste damit das Weiterkommen. Beste Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Olivier Foucart waren mit je 14 Punkten Umoja Gibson und David Michael de Julius.

Göttingen war in den ersten Minuten das bessere Team, bekam dann aber Probleme und geriet im ersten Viertel nach einem 0:11-Lauf klar in Rückstand. Bis zur Pause kämpften sich die Niedersachsen jedoch zurück und verkürzten den Abstand auf nur noch zwei Punkte.

Nach dem Seitenwechsel brachte Gibson sein Team mit zwei verwandelten Freiwürfen schließlich wieder in Führung. In den letzten zwei Minuten des dritten Viertels konnte sich Porto allerdings erneut etwas absetzen und baute den Vorsprung kurz vor dem Ende des Schlussabschnitts auf 77:62 aus. Damit war die Partie entschieden.