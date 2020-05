BG Göttingen kann beim Finalturnier mit Ruoff planen

Göttingen (dpa) – Basketball-Bundesligist BG Göttingen kann beim geplanten Finalturnier in München mit Leistungsträger Alex Ruoff planen. «Nach vielen Überlegungen bin ich froh ankündigen zu können, dass ich nach Deutschland zurückkehren werde», schrieb der Amerikaner am Donnerstag bei Twitter. Der 33-Jährige war wegen der Corona-Krise in seine Heimat zurückgeflogen, verständigte sich mit den Göttingern nun aber auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

In Dylan Osetkowski, Adam Waleskowski und Kyan Anderson hatten zuvor drei Leistungsträger angekündigt, in dieser Saison nicht mehr für Göttingen auflaufen zu wollen. Dafür hatten die Niedersachsen Leon Williams und Jito Kok nachverpflichtet.

Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison im Juni mit einem Zehner-Turnier im Münchner Audi Dome ohne Zuschauer beenden. Anfang der kommenden Woche soll die Entscheidung fallen, ob die Politik das Hygiene- und Sicherheitskonzept der BBL genehmigt.

Ruoff-Tweet